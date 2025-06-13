Президент Ирана анонсировал мощный ответ на атаку Израиля

Президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал глупой атаку ВВС Израиля на исламскую республику, пообещал «законный и мощный ответ». Об этом пишет Tasnim News в Telegram-канале.

В ночь на 13 июня ВВС Израиля нанесли удар по ряду объектов на территории Ирана. Погибли трое высокопоставленных офицеров, шесть ученых-ядерщиков.

«Конечно, иранский народ и официальные лица страны не будут молчать перед лицом этого преступления, а законный и мощный ответ Исламской Республики Иран заставит врага пожалеть о его глупых действиях», — отметил президент.

По его словам, Тегеран предпримет решительные действия в ответ на агрессию.

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Ранее верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи сообщил, что Израилю следует ожидать сурового наказания за свои действия.