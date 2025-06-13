Пашинян высказался о будущем российских войск в Армении

Правительство Армении не намерено прекращать присутствие в стране российских войск. Как передает "Радио Свобода" (признано в РФ СМИ-иноагентом и внесено в реестр нежелательных организаций), об этом в Праге заявил премьер-министр Никол Пашинян.

"Вы знаете, что у нас в регионе сложная ситуация. Вы упомянули присутствие российских войск в Армении. Но я хотел бы отметить, что в Армении также находится Европейская мониторинговая миссия, которая следит за ситуацией на границе с Азербайджаном. В прошлом году мы сократили уровень присутствия российских войск, но, с другой стороны, сейчас у нас нет задачи прекратить присутствие российских войск в Армении. У нас есть другая задача: суметь установить прочный и стабильный мир со странами региона", - подчеркнул Пашинян.

Глава армянского кабмина добавил, что Армения не ставила перед собой задачу разрыва отношений с Россией.

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"Я сказал, что недавно наш парламент принял закон о начале членства в ЕС. Сейчас у нас очень тесное сотрудничество с ЕС. Но с другой стороны, у нас нет задачи разрыва отношений с Россией, потому что наша внешняя политика сбалансирована", - отметил он.

Пашинян отметил, что страна не может быть "одновременно членом ЕАЭС и ЕС", и в какой-то момент " придется принять решение".