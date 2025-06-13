Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social призвал Иран заключить сделку после атаки Израиля по ядерным объектам страны.

В ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию «Восходящий лев». По словам премьер-министра Биньямина Нетаньяху, операция будет продолжаться «столько дней, сколько понадобится».

«Я дал Ирану много шансов заключить сделку. Самыми убедительными словами я сказал им «просто сделайте это», но как бы они ни старались, насколько близко ни приблизились, они просто не могли это сделать», — отметил Трамп.

Иранские официальные лица «говорили смело» в ходе переговоров, уточнил президент. Он добавил, что сейчас «все они мертвы».

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«Ещё есть время положить конец этой бойне, ведь следующие запланированные атаки будут ещё более жестокими. Иран должен заключить сделку, пока не все разрушено, и спасти то, что когда-то называлось Иранской империей», — призвал глава США.

Ранее Трамп сообщил, что знал о намерениях Израиля нанести удары по Ирану еще до того, как это произошло. Он также выразил надежду, что Тегеран вернется за стол переговоров.