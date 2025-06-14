The Atlantic: Трамп считает, что Иран по-прежнему хочет сделки по ядерной программе

Президент США Дональд Трамп полагает, что Тегеран по-прежнему заинтересован в сделке с Вашингтоном по своей ядерной программе. Об этом сообщил журнал The Atlantic.

В беседе с изданием Трамп сказал, что Иран все еще хочет "заключить сделку". Вместе с тем он заявил, что не считает возможным мирное урегулирование в случае наличия у Ирана ядерного оружия.

"Не может быть мира, если у Ирана есть ядерное оружие", - считает президент США.

В беседе с изданием Трамп сказал, что Иран все еще хочет "заключить сделку". Вместе с тем он заявил, что не считает возможным мирное урегулирование в случае наличия у Тегерана ядерного оружия.

"Что касается всех тех людей, которые говорят, что хотят мира, не может быть мира, если у Ирана есть ядерное оружие. Так что для всех замечательных людей, которые не хотят предпринимать никаких действий касаемо наличия у Ирана ядерного оружия: это не мир", - считает он.

Как пишет The Atlantic, Трамп на протяжении нескольких месяцев до ударов Израиля по Ирану в частном порядке и публично просил еврейское государство и дать ему время на переговоры с исламской республикой и не приступать к атакам.