Полиция Таиланда не обнаружила бомбы на борту самолета Air India

Полиция Таиланда не обнаружила взрывчатых веществ на борту самолета авиакомпании Air India, который совершил посадку в международном аэропорту Пхукета в связи с угрозой взрыва бомбы. Об этом сообщила туристическая полиция королевства.

"В ходе первоначального осмотра судна не было найдено взрывчатых веществ или подозрительных предметов. Преступник пока не установлен. Авиакомпания разместила всех пассажиров в здании терминала, вылет перенесен на 15:30 [11:30 мск]", - говорится в сообщении.

По данным полиции, на борту самолета россиян не было. На рейс были зарегистрированы всего 156 пассажиров, граждане Индии, Аргентины, Дании, Таиланда, Израиля, США и Канады.

"Расследование с целью установления личности преступника продолжается. Один подозреваемый был доставлен на допрос в полицейский участок", - указали в ведомстве.

Рейс Air India AI379, следовавший по маршрут Пхукет - Дели, совершил посадку в аэропорту Пхукета после поступившего сообщения о бомбе на борту. Лайнер приземлился в 12:15 (08:15 мск). Как отметили в полиции, инцидент связан с обнаружением в туалете самолета записки с сообщением о бомбе.