Более 50 артистов Большого симфонического оркестра из России находятся в Иране

На территории Ирана на данный момент находятся порядка 50 артистов Большого симфонического оркестра из России. Об этом в пятницу, 13 июня, сообщили в Telegram-канале Mash.

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10 и 12 июня у коллектива проходил концерт в Тегеране и Исфахане. Дирижером выступления выступал Арсентий Ткаченко.

На данный момент активно прорабатывается возможность их эвакуации, уточнили в публикации.

Тем временем пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва раскритиковала резкую эскалацию напряженности между Ираном и Израилем.

Произошедшее уже прокомментировал и американский лидер Дональд Трамп. Он заявил, что намерен защитить Израиль, если Иран решит нанести ответный удар. Кроме того, США связывались с союзниками на Ближнем Востоке после случившегося.

В этот же день посольство России в Египте призвало россиян, находящихся в Шарм-эш-Шейхе, соблюдать повышенную осторожность из-за атаки ЦАХАЛ на Иран, а также ожидаемого ответа.