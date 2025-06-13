Иран обвинил МАГАТЭ в соучастии в ударе Израиля

Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) раскритиковала Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) за отсутствие осуждения удара Израиля по иранским ядерным объектам.

В заявлении ОАЭИ говорится, что бездействие МАГАТЭ делает агентство «соучастником атаки и лишает его статуса уважаемой международной структуры», передает ТАСС.

В тексте заявления отмечается: «ОАЭИ расценивает молчание агентства как своего рода соучастие в действиях сионистского режима и считает, что таким образом МАГАТЭ опустилось до уровня игрушки в руках сионистского режима, потеряв свой авторитет в качестве уважаемой международной организации».

ОАЭИ также заявила, что считает инцидент провалом для МАГАТЭ, поскольку его генеральный директор Рафаэль Гросси «не выполнил свои профессиональные обязанности в вопросе обеспечения безопасности гражданских ядерных объектов, находящихся под надзором агентства».

Ранее МАГАТЭ заявило об отсутствии превышения радиации в Натанзе. Кроме того, МАГАТЭ подтвердило сохранность ядерного объекта Исфахана после атаки Израиля.