Прага с большим пониманием относится к военным действиям Израиля против Ирана, заявил глава МИД Чехии Ян Липавский. Об этом сообщают местные СМИ.

В ночь на пятницу, 13 июня, ВВС Израиля атаковали ядерные объекты Ирана. Кроме того, израильские военные нанесли удары по местам дислокации высокопоставленных военных. Погибли шесть иранских ученых-ядерщиков и три офицера, пострадали десятки гражданских лиц.

«Иран давно не выполняет свои обязательства перед международным сообществом, разрабатывая свою ядерную программу. При этом он продолжает использовать риторику об уничтожении государства Израиль и за последние полтора года осуществил две масштабные баллистические и беспилотные атаки на Израиль», — подчеркнул Липавский.

Министр уточнил, что Иран совместно с движениями ХАМАС и «Хезболла» стремится уничтожить Израиль.

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Липавский заметил, что МИД Чехии следит за ситуацией на Ближнем Востоке, ведомство ужесточило предупреждение об опасности поездок в Иран. Он добавил, что в стране находятся десятки чехов, министерство поддерживает с ними связь.