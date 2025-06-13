Фон дер Ляйен выступила с призывом к Ирану

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен призвала Иран «воздержаться» от ответных ударов после массированной воздушной атаки Израиля по ядерным объектам территории страны. Об этом пишет ТАСС.

Фон дер Ляйен выступила с призывом к Ирану
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В ночь на 13 июня 200 истребителей ВВС Израиля, действуя в соответствии с точными указаниями разведки, атаковали более 100 целей по всему Ирану, включая укрытия высокопоставленных иранских военных лидеров.

«Евросоюз призывает все стороны проявить максимальную сдержанность, немедленно деэскалировать ситуацию и воздерживаться от ответных действий», — отметила фон дер Ляйен.

Появились подробности, как Израилю удалось провернуть масштабную атаку по Ирану

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия решительно осудила израильскую атаку на Иран и призвала международное сообщество «взять ответственность за прекращение агрессии».