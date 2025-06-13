Фон дер Ляйен выступила с призывом к Ирану

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен призвала Иран «воздержаться» от ответных ударов после массированной воздушной атаки Израиля по ядерным объектам территории страны. Об этом пишет ТАСС.

В ночь на 13 июня 200 истребителей ВВС Израиля, действуя в соответствии с точными указаниями разведки, атаковали более 100 целей по всему Ирану, включая укрытия высокопоставленных иранских военных лидеров.

«Евросоюз призывает все стороны проявить максимальную сдержанность, немедленно деэскалировать ситуацию и воздерживаться от ответных действий», — отметила фон дер Ляйен.

Появились подробности, как Израилю удалось провернуть масштабную атаку по Ирану

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия решительно осудила израильскую атаку на Иран и призвала международное сообщество «взять ответственность за прекращение агрессии».