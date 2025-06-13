Иран поднял красный флаг мести после атаки Израиля

После ночного удара Израиля по Ирану над мечетью Джамкаран подняли красный флаг мести, символизирующий готовность Тегерана к ответу на действия Израиля. Об этом пишут местные СМИ.

Подобный флаг поднимался и ранее, почти год назад, после убийства главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране.

Также Иран запросил экстренное заседание Совета Безопасности ООН.

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Тем временем Израиль зафиксировал запуск со стороны Ирана и заявил о готовности ВВС к перехвату и защите населения. Ранее сообщалось о мобилизации десятков тысяч резервистов в Израиле.