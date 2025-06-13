Израильские военные назвали причины атаки на Иран

Армия оборона Израиля была вынуждена атаковать объекты в Иране, поскольку Тегеран «значительно приблизился» к созданию ядерного оружия и вплотную подошел к «точке невозврата», пишет пресс-служба ЦАХАЛ в официальном Telegram-канале.

Военные подчеркнули, что Израиль не мог дальше ждать, не мог затягивать проведение масштабной операции.

«Недавние и прошлые события истории научили нас, что когда враг пытается уничтожить нас, мы не должны закрывать глаза. Нам нужно бороться за наше существование, свобода была дана тем, кто готов за нее бороться», — отметили в ЦАХАЛ.

Начальник Генштаба Израиля, генерал-лейтенант Эяль Замир пояснил, что операция является «исторической, критической, она направлена на предотвращение экзистенциальной угрозы» со стороны противника.

Израиль начал мобилизацию

«Граждане Израиля, я не могу обещать абсолютного успеха — Тегеран попытается атаковать нас в ответ, ожидаемые потери будут отличаться от тех, к которым мы привыкли», — предупредил генерал-лейтенант.

По его словам, разведка доложила об успехах иранских ученых в сфере производства ядерного оружия, о том, что «иранский режим приближается к точке невозврата».