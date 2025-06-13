Раскрыто, сколько россиян сейчас находится в Иране и Израиле

Около 500 туристов из России сейчас находится в Иране и Израиле. Об этом рассказали в АТОР.

Ранее сообщалось о закрытии воздушного пространства Ирана, Ирака. Аэропорт Бен-Гурион в Израиле уже начал принимать и отправлять рейсы.

"Всего в обеих странах конфликта может находиться не более 500 человек с туристическими целями (как организованных, так и самостоятельных), из них в Израиле не более 400. Многие туроператоры не начинали продажи туров в Израиль после снятия запрета, введенного в 2023 году. В Иране летом низкий сезон из-за жары и малой комфортности экскурсий", - рассказали в ассоциации.

В АТОР отметили, что ряд рейсов, следовавших в ОАЭ, были перенаправлены в аэропорты стран СНГ из-за закрытия воздушного пространства Ирана.