Раскрыто, сколько россиян сейчас находится в Иране и Израиле

АТОР: Около 500 российских туристов сейчас находится в Иране и Израиле
Около 500 туристов из России сейчас находится в Иране и Израиле. Об этом рассказали в АТОР.
Ранее сообщалось о закрытии воздушного пространства Ирана, Ирака. Аэропорт Бен-Гурион в Израиле уже начал принимать и отправлять рейсы.
"Всего в обеих странах конфликта может находиться не более 500 человек с туристическими целями (как организованных, так и самостоятельных), из них в Израиле не более 400. Многие туроператоры не начинали продажи туров в Израиль после снятия запрета, введенного в 2023 году. В Иране летом низкий сезон из-за жары и малой комфортности экскурсий", - рассказали в ассоциации.
В АТОР отметили, что ряд рейсов, следовавших в ОАЭ, были перенаправлены в аэропорты стран СНГ из-за закрытия воздушного пространства Ирана.
"Эти туристы ждут вылета в Эмираты, туроператоры решают вопрос с расселением их в месте промежуточной посадки. Авиакомпания "Аэрофлот" будет отправлять рейсы в облет воздушного пространства Ирана", - отметили в АТОР.