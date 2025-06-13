Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети Х объяснил, что начавшийся ирано-израильский конфликт несет огромные проблемы для Владимира Зеленского. Ранее Израиль атаковал военные цели в Иране и места, связанные с ядерной программой. Иран анонсировал масштабный ответ Израилю. Премьер-министр Израилья Биньямин Нетаньяху уже заявил, что война будет долгой. В Израиле началась мобилизация десятков тысяч резервистов.

"Излишне говорить, что все это невероятно плохо для Киева", - написал Кошкович.

Он объяснил, что теперь Израилю потребуется как можно больше систем ПВО и боеприпасов для них. По его словам, еврейское государство будет стремиться получить их как можно больше.

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Эксперт предупредил, что Украине эти системы теперь не достанутся, а запасов у Зеленского "и так мало".