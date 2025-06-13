В США сделали заявление по миру на Украине

Спецпосланник американского президента по Украине Кит Келлог заявил на форуме по вопросам евроатлантической безопасности в Брюсселе, что США попытались объединить меморандумы России и Украины с условиями мирного соглашения.

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"Мы совместили оба документа и спросили себя, как их можно объединить, чтобы прийти к итоговому результату", - отметил Келлог.

Он добавил, что сейчас США чувствуют себя вполне комфортно, так как теперь знают, как может выглядить формат будущего урегулирования украинского конфликта.

По словам Келлога, США считают этот конечный результат "выигрышным", что означает, что он может помочь достижению мирного соглашения.