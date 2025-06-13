Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выступил с жёстким заявлением после массированных ударов Израиля. Об этом пишет иракский информационный портал Shafaq News.

В ночь на пятницу, 13 июня, ВВС Израиля нанесли ряд ударов по ряду объектов на территории Ирана. В результате погибли высокопоставленные иранские военные, шесть физиков-ядерщиков, пострадали 35 женщин и детей.

«Израилю следует ожидать сурового наказания. Сильная рука военной мощи Исламской Республики не ослабнет. Преступное образование запланировало для себя горькую судьбу и будущее, полное мучений», — отметил Хаменеи.

Кроме того, верховный лидер заявил, что назначил временного начальника генштаба — адмирала Хабиболлу Сайяри и нового исполняющего обязанности командующего КСИР — им стал бывший министр обороны и внутренних дел Ахмад Вахиди.

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Это решение последовало, пояснили журналисты, на фоне гибели предыдущего главы генштаба Мохаммеда Багери и главы КСИР Хосейна Салами в результате израильских атак.