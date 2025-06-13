Иран запросил экстренное заседание Совбеза ООН из-за ударов Израиля

Тегеран потребовал от организации осудить атаку. Об этом сообщило агентство IRNA со ссылкой на письмо иранского постпредства.

Минувшей ночью израильская армия начала операцию под названием «Восходящий лев», в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана.

По данным СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд учёных-ядерщиков. Корпус стражей исламской революции официально подтвердил гибель своего командующего Хосейна Салами. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны.