Иран запросил экстренное заседание Совбеза ООН из-за ударов Израиля

Говорит Москва

Тегеран потребовал от организации осудить атаку. Об этом сообщило агентство IRNA со ссылкой на письмо иранского постпредства.

Минувшей ночью израильская армия начала операцию под названием «Восходящий лев», в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана.

По данным СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд учёных-ядерщиков. Корпус стражей исламской революции официально подтвердил гибель своего командующего Хосейна Салами. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны.