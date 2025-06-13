На Западе раскрыли мотив атак на иранские ядерные объекты. Об этом сообщает РИА Новости.

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По данным агентства, американский военный аналитик Скотт Риттер в статье на платформе Substack сообщил, что, по всем свидетельствам, Иран может объявить войну Израилю. Нет сомнений, чью сторону примут США в этом конфликте. Соединенные Штаты могут объединить свою военную мощь с Израилем для стратегического поражения Ирана.

Аналитик подчеркнул, что основная часть удара направлена на обезглавливание высшего иранского руководства.

13 июня около 200 истребителей Военно-воздушных сил Израиля атаковали более 100 целей на территории Исламской Республики, среди них были укрытия высокопоставленных военных. В результате этого погибли начальник штаба вооруженных сил иранского режима Мохаммад Хоссейн Бакери, командующий Корпусом стражей исламской революции Хоссейн Салами и глава командования по чрезвычайным ситуациям Голям-Али Рашид.

В Иране высказались о дальнейшей работе в атомной сфере

Ранее сообщалось о созыве экстренного заседания Совбеза ООН из-за ударов Израиля по Ирану.