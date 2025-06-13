Битва за Кавказ: Индия претендует занять в регионе место США

С сенсационным заявлением выступил советник по международным вопросам верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти. По его словам, «Тегеран сумел предотвратить реализацию проекта «Зангезурский коридор», и это – проявление силы и могущества Исламской Республики».

Велаяти отметил, что «даже бывший президент США Джо Байден признавал, что к открытию «Зангезурского коридора» все готово», и соединение Нахичевани с Азербайджаном через территорию Армении, которое, по версии Тегерана, «вело к раздроблению региона и блокировке выхода Ирана в Европу», было вопросом времени. Как считает советник рахбара, именно его стране удалось «не допустить проникновения в регион НАТО» и поставить преграды «на пути вмешательства внешних сил в дела Кавказа».

Но тут появляются важные нюансы. Дело в том, что после того, как Иран и Азербайджан согласовали проект реализации «Аразской дороги», которая соединит Азербайджан с Нахичеванью через территорию Ирана, проблема «Зангезурского коридора» отошла на второй или третий план. Тем не менее, заявление Велаяти воспринимается не как тезис познавательного свойства, но как реакция Тегерана на текущие, пусть публично и не обозначенные геополитические и политические процессы в регионе.

Велаяти не первый раз выступает на эту тему. Летом 2023 г. он не исключал возможности подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией «на американской площадке». В этой связи он предупреждал Москву о том, что «малейшая небрежность превратит Кавказ в место нападения ангажированных сторон на интересы Ирана и России». А также фиксировал важные перемены во внешней политике стран региона, в частности, Турции.

По словам Велаяти, «Анкара, которая представлялась как близкая к Москве, стала дрейфовать на Запад». Вслед за этим такой же крен стал усматриваться и в политике Баку.

«По мере того, как происходит изменение позиций, поднимался вопрос о связи Турции с Азербайджанской Республикой через Зангезурский коридор, – говорил Велаяти. – За этим стоит намерение, во-первых, разделить Армению на две части, во-вторых, разъединить ее с Ираном, разорвав связь, восходящую к эпохе Ахеменидов и Парфянской империи. В-третьих, это ограничит коммуникацию Ирана с внешним миром, и с этого момента мы станем соседями 14 стран вместо 15, свободный выход Ирана на Северный Кавказ, Россию и европейский континент будет нарушен». И еще: «любое изменение региональных границ не только вызовет долгосрочную напряжённость, но и приведет к появлению «чужих стран» в Закавказье».

Тогда американская дипломатия, действительно, проявляла в регионе повышенную активность, отодвигая в сторону Россию, нивелируя положения мирного соглашения от 9 ноября 2020 г., завершившего Вторую карабахскую войну.

А что сейчас? Отношения между Ираном и Азербайджаном выведены из кризисной фазы. США при администрации Дональда Трампа до сих пор не обозначили контуры своей политики в Закавказье. В этой связи региональные эксперты предлагают с учетом украинского кризиса и увязанием Турции в ближневосточных событиях воспользоваться «уникальной исторической возможностью» и начать выстраивать контуры новой внешней политики.

После первого официального визита президента Ирана Масуда Пезешкиана в Азербайджан в Тегеране и Баку заговорили о создании новых двусторонних и субрегиональных связей. Причем в качестве «важнейшего проекта» была обозначена как раз «Аразская дорога» с выходом на Нахичевань и Турцию, но через территорию Ирана.

Логика этого проекта сопрягается с иранской инициативой 2016 г. по созданию коридора «Персидский залив – Черное море», где транзит может проходить через Иран, Азербайджан, Армению и Грузию, а инфраструктуры МТК «Север – Юг» будут приобретать уже не главный, а прикладной характер из-за его блокирования со стороны Европы.

В то же время указывается, что эти проекты «объединяют Россию, Иран, Индию, а также ряд стран Персидского залива». Но через иранские порты может быть задействован и китайский проект «Пояс – путь», хотя об этом в официальных заявлениях не упоминается.

Здесь как раз главная интрига, поскольку Индия, ставшая обозначать в Закавказье свои более широкие геополитические интересы, выступает против «Зангезурского коридора» в целях сужения возможностей оперативно-военного альянса между Пакистаном, Азербайджаном и Турцией. В этом отношении интересы и устремления Индии, Ирана и Армении начинают совпадать.

Но если «копнуть глубже», то за этим стоит неформальный «блок четырех» (QUAD), куда входят США, Индия, Япония и Австралия. Интересно, что недавно политические круги и службы безопасности Индии выразили обеспокоенность в связи с одобрением США поставок Турции усовершенствованных ракет AIM-120 AMRAAM класса «воздух-воздух», способных поражать цели за пределами видимости.

Прежде такой реакции со стороны Нью- Дели на развитие американо-турецкого военно-технического сотрудничества не наблюдалось. Поэтому в Закавказье Индия будет стремиться к развалу азербайджано-турецкого военно-политического альянса.

В то же время это означает, что регион вводится в параметры крупной геополитической игры, которую уже ведет Индия как растущая ядерная держава. Поэтому, в какую сторону качнется Азербайджан – вопрос открытый.

Пока очевидно то, что в условиях новой субрегиональной дипломатии прежний альянс Баку-Анкара заметно теряет геополитический потенциал. В таком контексте заявление Велаяти воспринимается как намек на становление системы нового прикаспийского и ближневосточного порядка.