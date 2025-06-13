Иран вышел из переговоров с США по ядерной программе

Иранские власти заявили об отказе от участия в переговорах с Соединенными Штатами по вопросу ядерной программы после израильской атаки на ядерные объекты страны. Об этом сообщила газета The New York Times.

"Иран объявил по государственному телевидению, что не будет участвовать в ядерных переговорах с Соединенными Штатами", — написало издание.

Там добавили, что мера останется в силе до выхода отдельного распоряжения.

Ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что ответные меры Ирана на удары со стороны Израиля неизбежны. По его словам, действия Израиля не поддаются оправданию ни с юридической, ни с политической, ни с военной, ни с моральной точки зрения. передает RT.