Стармер прокомментировал удары Израиля по Ирану

Премьер Великобритании Кир Стармер заявил, что удары Израиля по Ирану вызывают беспокойство, и призвал стороны снизить напряженность. Его слова приводит газета The Daily Telegraph.

"Сообщения об ударах вызывают беспокойство, и мы призываем все стороны отступить и срочно снизить напряженность. Эскалация никому в регионе не пойдет на пользу <...>. Сейчас настало время для сдержанности, спокойствия и возвращения к дипломатии", - заявил Стармер.