Премьер Моди прибыл на место крушения самолета в Ахмедабаде

Премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл на место крушения пассажирского самолета Air India в городе Ахмедабад на западе страны. Об этом сообщает агентство PTI.

Глава правительства прибыл в аэропорт имени Сардара Валлабхаи Пателя и направился прямо на место трагедии в районе Меганинагар.

Индийские телеканалы транслируют кадры пострадавших зданий на территории медицинского колледжа, куда упал самолет. После столкновения лайнера с землей вспыхнул пожар.

В четверг Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India, на борту которого находились 242 человека, сразу после взлета упал на жилой район у города Ахмедабад на западе Индии. Самолет выполнял рейс в Лондон. Один пассажир разбившегося самолета выжил. Погибли также люди, находившиеся на земле. Согласно последней информации, из-под обломков извлечены тела 265 человек. Точное число жертв катастрофы будет установлено после проведения ДНК-экспертиз. Причины крушения лайнера пока неизвестны. По данным телеканала News18, черные ящики обнаружены.

Авиакатастрофа в Ахмедабаде стала самой крупной подобной трагедией в Индии с 1996 года, когда Boeing 747 авиакомпании Saudia столкнулся в воздухе с самолетом авиакомпании Kazakhstan Airlines недалеко от Дели, в результате чего погибло 349 человек.