Саудовская Аравия отреагировала на удары Израиля по Ирану

Министерство иностранных дел Саудовской Аравии официально осудило удары Израиля по Ирану.

В заявлении министерства, опубликованном на странице в соцсети X, подчёркивается, что действия Израиля — это явное нарушение международных законов и норм.

Ранее глава Минобороны Израиля Исраэль Кац заявил о нанесении «превентивного удара» по Ирану.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил в обращении к нации заявил, что дал «свободу действий» иранской армии в вопросе ответа на удары Израиля.