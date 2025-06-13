Трамп озвучил надежды США относительно Ирана

Американская сторона надеется, что Иран вернётся к переговорному процессу по ядерной программе.

Об этом журналистам Fox News сказал лидер Соединённых Штатов Дональд Трамп.

Иранские нефтехранилища не повреждены в результате атаки Израиля по Ирану

«Нельзя, чтобы Иран получил ядерную бомбу, и мы надеемся на возвращение за стол переговоров. Посмотрим», — цитирует президента США журналист Fox News Дженнифер Гриффин в X.

Ранее в иранском Министерстве иностранных дел заявили, что Израиль не мог без согласования и разрешения США атаковать Иран.