В Нью-Йорке усилили охрану связанных с Израилем объектов

В Нью-Йорке усилены меры безопасности городских объектов, связанных с Израилем. Об этом заявил мэр города Эрик Адамс в социальной сети X. "Меня проинформировали о ситуации в Израиле и Иране, и контртеррористическое подразделение полиции Нью-Йорка внимательно следит за ситуацией. Из соображений предосторожности мы усиливаем меры безопасности в молитвенных домах и на дипломатических объектах Израиля", - заявил Адамс.

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О том, что против Израиля будет нанесен ответный удар, заявил представитель генерального штаба Вооруженных сил Ирана Абольфазль Шекарчи. Он добавил, что иранская армия полностью готова к ответному удару по Израилю. Абольфазль Шекарчи уточнил, что Тегеран считает Соединенные Штаты соучастником Израиля в ударах по исламской республике.

Ночью израильская армия объявила о начале операции "Ам КеЛави" ("Нация, как лев"), цель которой - нанесение ущерба ядерным и ракетным программам Ирана.

Самолеты ВВС Израиля атаковали объекты по всей стране, в том числе в Тегеране.