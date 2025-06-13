Глава МО Израиля заявил о нанесении "превентивного удара" по Ирану

Израильский министр обороны Исраэль Кац заявил, что его страна нанесла "превентивный удар" по Ирану, и предупредил жителей страны о вероятности скорой ответной атаки иранской стороны. В связи с этим он распорядился ввести в стране режим чрезвычайного положения.

"После превентивного удара Государства Израиль по Ирану в самое ближайшее время ожидается атака с использованием ракет и беспилотников против Государства Израиль и его гражданского населения", - говорится в заявлении министра, которое приводит портал Ynet.