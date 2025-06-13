Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в государственной измене, заявил, что политика украинских властей в отношении собственного населения в скором времени может привести к массовым протестам.

© Вечерняя Москва

— С той динамикой отношения государства к людям, которую вы каждый день видите на примере силовой мобилизации — можно не сомневаться, что мы дойдем и до заградотрядов, и до массовых протестов против мобилизации, когда россияне будут продвигаться к крупным городам, — цитирует его РИА Новости.

Ранее в Каменце-Подольском, расположенном в Хмельницкой области Украины, местные жители провели акцию протеста, заблокировав автомобиль территориального центра комплектования и повредив его шины. Причиной протеста стало насильственное задержание мужчины, которого сотрудники военкомата пытались силой затолкнуть в машину.

Противостояние с ТЦК на Украине нередко заканчивается трагедией. Так, сотрудники военкомата под Одессой в упор расстреляли мужчину, который попытался спасти сына от насильственной мобилизации. От полученных ранений мужчина умер на месте.