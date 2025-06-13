Кто и как поздравил Россию с национальным праздником

Наша страна сегодня отмечает День России. С этим праздником нас поздравили представители многих стран мира. В первую очередь, речь идет о союзниках, партнерах. На этом фоне выделяется заявление госсекретаря США Марко Рубио, опубликованное на сайте госдепартамента.

"От имени американского народа я хочу поздравить россиян с Днем России. Соединенные Штаты по-прежнему привержены поддержке россиян в их стремлении к светлому будущему", - отметил Рубио.

Он также подтвердил настрой США на взаимодействие с РФ в вопросе урегулирования украинского конфликта. "Мы надеемся, что мир будет способствовать более взаимовыгодным отношениям между нашими странами", - добавил госсекретарь.

Стоит отметить, что подобное поздравление прозвучало впервые за последние три года, в последний раз это произошло в 2022-м, когда госдепартамент возглавлял Энтони Блинкен.

Обращает на себя внимание и то, что ко Дню России посол РФ в США Александр Дарчиев официально вступил в должность, вручив верительные грамоты президенту США Дональду Трампу.

Поздравления с Днем России направили лидеры многих бывших советских республик. Президент Беларуси Александр Лукашенко отметил духовную близость народов наших стран. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о высоком уровне партнерства. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что Ашхабад придает большое значение развитию отношений между Москвой. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян выразили стремление укреплять сотрудничество с Россией. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев поздравил российского лидера Владимира Путина еще накануне - во время телефонного разговора.

Президент Республики Сербской Милорад Додик указал, что День России символизирует свободу, независимость и единство русского народа.

"Эта знаменательная дата дает возможность еще раз подчеркнуть достижения России, сильные традиции государственности, а также стремление к прогрессу, миру и стабильности", - отметил он.

Лидер КНДР Ким Чен Ын по случаю Дня России также направил Путину свое поздравление. Он назвал наши народы братскими, подчеркнул, что Северная Корея всегда будет с Россией, и пожелал "вечного успеха, благосостояния и процветания".

Султан Омана Хейсам бен Тарик Аль Саид прислал телеграмму, в которой содержались наилучшие пожелания президенту России и ее народу, а также пожелания дальнейшего прогресса.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в своем обращении высказал уверенность в том, что двустороннее сотрудничество между ИРИ и Россией будет только расширяться.

А в некоторых странах присоединились к празднованию Дня России. В ОАЭ в цвета российского триколора окрасили самое высокое здание в мире - Бурдж-Халифа (в Дубае), а также здание Национальной нефтяной компании (в Абу-Даби). В Индии в белый, синий и красный цвета подстветили минарет историко-археологического комплекса Кутуб-Минар - самый высокий минарет в мире из кирпича. А в Израиле - в Тель-Авиве - еще накануне развернули гигантский российский флаг (площадью 600 квадратных метров).