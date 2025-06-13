Шеф Пентагона признал наличие планов по вторжению в Гренландию и Панаму

Министр обороны США Пит Хегсет признал, что Пентагон разработал планы по силовому захвату Гренландии и Панамы в случае необходимости, но отказался отвечать на неоднократные вопросы на эмоциональных слушаниях в конгрессе о его использовании чатов Signal для обсуждения военных операций.

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Демократические члены комитета по вооруженным силам Палаты представителей во время слушаний неоднократно вступали в горячие споры с Хегсетом, причем некоторые из самых жестких вопросов исходили от военных ветеранов. Многие требовали сказать "да" или "нет", а Хегсет старался избегать прямых ответов о своих действиях на посту главы Пентагона, сообщает Associated Press. В одной из перепалок Хегсет дал неожиданный ответ. Член палаты представителей Адам Смит спросил, разработал ли Пентагон планы по захвату Гренландии или Панамы силой, если это потребуется.

"Наша работа в министерстве обороны заключается в том, чтобы иметь планы на любой случай непредвиденных обстоятельств", - сказал Хегсет.

Для Пентагона нет ничего необычного в том, чтобы составлять планы действий в чрезвычайных ситуациях на случай конфликтов, которые еще не возникли. Но подход Хегсета к этим вопросам побудил другого законодателя попросить слово через несколько минут.

"Сегодня вы не свидетельствуете о том, что в Пентагоне есть планы силового захвата или вторжения в Гренландию, верно?", - сказал член палаты представителей Майк Тернер, республиканец от штата Огайо.

Когда Хегсет начал повторять свой ответ о планах на случай непредвиденных обстоятельств, Тернер решительно добавил: "Я чертовски надеюсь, что это не ваше свидетельство".

"Мы с нетерпением ждем совместной работы с Гренландией, чтобы обеспечить ее защиту от любых потенциальных угроз", - ответил Хегсет.

Законодатели давили на министра обороны, чтобы тот ответил на вопросы, которых он избегал в течение нескольких месяцев, в том числе в течение двух предыдущих дней слушаний на Капитолийском холме. И разочарование конгрессменов в итоге выплеснулось наружу.

"Вы позор для этой страны. Вы непригодны для лидерства, - высказался член палаты представителей Салуд Карбаджал, перейдя на оскорбления. - Ты должен просто убраться к черту".

Законодатели от Республиканской партии несколько раз извинялись перед Хегсетом за резкие замечания демократов, заявив, что он не должен подвергаться такому "вопиющему неуважению". Министр обороны США сказал, что он "рад принимать огонь на себя", чтобы принимать сложные решения и делать то, что лучше. В чатах Signal возникают вопросы и о том, были ли засекречены данные, которыми поделился Хегсет. Использование им двух чатов Signal для обсуждения деталей планов США по нанесению ударов по повстанцам-хуситам в Йемене с другими чиновниками Белого дома, а также членами его семьи вызвало бурю негодования у законодателей.

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На Хегсета несколько раз оказывали давление по поводу того, поделился ли он секретной информацией и должен ли он понести наказание в этом случае. Хегсет утверждает, что гриф секретности любой информации об этих военных действиях не может обсуждаться с законодателями. Член палаты представителей Сет Моултон, демократ из Массачусетса и ветеран морской пехоты, спросил шефа Пентагона, будет ли он нести ответственность, если генеральный инспектор обнаружит, что он разместил секретную информацию в Signal, коммерчески доступном приложении. Хегсет не стал говорить прямо, отметив лишь, что служит "по воле президента".