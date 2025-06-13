ГА ООН приняла резолюцию об ответственности Израиля в Газе

Генеральная Ассамблея (ГА) ООН проголосовала за испанский проект резолюции, подчеркивающей необходимость привлечения к ответственности Израиля для обеспечения соблюдения им обязательств по международному праву. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Резолюцию поддержали 149 стран, включая РФ, Китай, Оман, Саудовскую Аравию, Францию, Швейцарию, Японию. Против резолюции высказались 12 государств, в числе которых Аргентина, Венгрия, США.

Резолюции ГА ООН, в отличие от документов Совета Безопасности, не обладают обязательной юридической силой.

Резолюция призывает государства - члены ООН принимать индивидуальные и коллективные меры в соответствии с международным правом и Уставом ООН для обеспечения соблюдения Израилем своих обязательств. В документе решительно осуждается использование голода как метода ведения войны и препятствование гуманитарному доступу, включая воспрепятствование поставкам помощи, подчеркивая обязанность Израиля не лишать жителей Газы жизненно необходимых ресурсов. Резолюция требует, чтобы Израиль как оккупирующая держава немедленно прекратил блокаду Газы, открыл все пограничные переходы и обеспечил доставку помощи палестинскому гражданскому населению в полном объеме.

Кроме того, резолюция требует немедленного, безусловного и постоянного прекращения огня, которое должны соблюдать все стороны, и подтверждает требование немедленного, достойного и безусловного освобождения всех заложников, удерживаемых ХАМАС и другими группами. Текст основывается на предыдущих резолюциях Генассамблеи, при этом оперативный пункт 10 подчеркивает необходимость ответственности и призывает государства действовать для обеспечения соблюдения Израилем международного права.