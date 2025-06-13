Евросоюз может развалиться, если будет принято решение о включении Украины в объединение.

Об этом сообщает Strategic Culture.

«Европа либо продолжит конфликт с огромными издержками, либо столкнётся с перспективой членства Украины, которое разорвёт ЕС на части», — указано в публикации.

По мнению авторов материала, вступление Украины в Евросоюз негативно отразится на финансовой основе блока. Кроме того, к данному шагу неоднозначно отнесётся население ЕС.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что при вступлении в Европейский союз Украина высосет все деньги, которые тратятся на поддержку европейской промышленности. По его словам, граждане стран Европейского союза выступают против быстрого принятия Украины в сообщество, но европейская политическая элита игнорирует их мнение.