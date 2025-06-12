Роберт Кеннеди передал свои наблюдения об СССР сотрудникам ЦРУ

Сенатор от штата Нью-Йорк Роберт Ф. Кеннеди встретился с сотрудниками ЦРУ после поездки по Советскому Союзу в 1955 году и передал свои наблюдения ведомству в качестве добровольного информатора, свидетельствуют рассекреченные документы, сообщает AP.

ЦРУ опубликовало около 1500 страниц ранее засекреченных документов, касающихся сенатора Роберта Ф. Кеннеди и его убийства в 1968 году. В них подробно описывается работа по расследованию, а также ранее неизвестные контакты между ним и агентством.

Недавно опубликованный материал включает в себя 54 документа, включая служебные записки о работе ЦРУ по установлению того, имел ли убийца Роберта Ф. Кеннеди какие-либо зарубежные связи, а также о реакции иностранных держав на покушение.

Президент Дональд Трамп распорядился обнародовать документы, касающиеся убийств Роберта Ф. Кеннеди, президента Джона Ф. Кеннеди и Мартина Лютера Кинга-младшего. В апреле было опубликовано более 10 тысяч страниц записей, относящихся к убийству Роберта Ф. Кеннеди.