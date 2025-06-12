Трамп разочаровался в России и Украине

Американский лидер Дональд Трамп огорчен отсутствием прогресса в урегулировании конфликта между Россией и Украиной. В беседе со СМИ глава Белого дома выразил озабоченность, критически оценив действия обеих сторон.

«Я очень близок к этой ситуации. Я разочарован в России, но я также разочарован и в Украине. Меня огорчает, что это все еще не завершено», — сказал Трамп журналистам на мероприятии в Белом доме.

В мае 2025 года Трамп уже высказывался по поводу ситуации на Украине, отмечая, что конфликт продолжается несколько лет и переговорный процесс идет сложно. Тогда он выразил уверенность в заинтересованности президента России Владимира Путина в урегулировании, однако подчеркнул затяжной характер переговоров между Москвой и Киевом.