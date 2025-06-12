Охрана министра внутренней безопасности США Кристи Ноэм силой вывела с ее пресс-конференции американского сенатора Алекса Падилью (демократ, от штата Калифорния). Этот инцидент случился в Лос-Анджелесе в Калифорнии, в котором уже несколько дней происходят беспорядки после массового задержания нелегальных иммигрантов.

Падилья попытался подойти к трибуне во время выступления Ноэм. Охрана главы МВБ США скрутила 52-летнего законодателя, который решительно упирался и продолжал предпринимать попытки пробиться к Ноэм. Он фактически игнорировал действия охраны со словами:

"Руки прочь! Я сенатор Алекс Падилья, у меня вопрос к министру".

Его вывели из помещения, уложили лицом в пол и заковали в наручники. На видеозаписях происшествия видно, что по меньшей мере часть сотрудников правоохранительных органов, применивших силу по отношению к Падилье, была из Федерального бюро расследований (ФБР) США, имела соответствующую маркировку на бронежилетах.

Пресс-служба сенатора затем подтвердила, что его задержание произвели сотрудники федеральных компетентных органов. Чуть позже Падилья был освобожден.