Президент Чехии исключил обсуждение на саммите НАТО вопроса об Украине

Украина, скорее всего, не получит новых обязательств на саммите лидеров НАТО 24-25 июня, поскольку союзники стремятся избежать подчеркивания внутренних разногласий. Приоритетом будет консенсус, а не заявления относительно отношений альянса с Украиной, заявил президент Чехии Петр Павел.

По словам Павела, Украине не следует ожидать новых серьезных обязательств в отношении своих стремлений к членству в итоговой декларации саммита, которая в настоящее время обсуждается между 32 членами альянса.

По оценкам экспертов, нежелание Соединенных Штатов интегрировать Украину в НАТО вызвало сомнения внутри альянса относительно того, подтвердит ли декларация этого года предыдущие обязательства относительно будущего членства Украины в блоке.

Президент Чехии также отметил, что в преддверии саммита политические дискуссии были почти полностью сосредоточены на просьбе Вашингтона повысить текущий целевой показатель расходов на оборону до 5% ВВП. Предлагаемая сделка потребует от стран НАТО тратить 3,5% ВВП на основные военные мощности - по сравнению с текущим ориентиром в 2% - и еще 1,5% на расходы, связанные с обороной, включая инфраструктуру, кибербезопасность, устойчивость и помощь Украине. Чешское правительство поддерживает это направление, сообщает портал euractiv.com.