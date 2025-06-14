Отправленные Трампом подавлять бунты пехотинцы начали задерживать гражданских

Американские морские пехотинцы, дислоцированные в Лос-Анджелесе в пятницу, временно задержали гражданское лицо, подтвердили американские военные - это первый известный случай задержания военнослужащими действующей армии, развернутыми Дональдом Трампом во взбунтовавшемся городе.

Морские пехотинцы заняли федеральное здание в Уилшире ранее в пятницу, что стало редким случаем использования американских войск внутри страны после нескольких дней протестов против рейдов иммиграционной службы, пишет The Guardian.

На кадрах агентства Reuters видно, как морские пехотинцы задерживают гражданское лицо, связывают ему руки стяжками и затем передают его гражданским лицам из Министерства внутренней безопасности.

Отвечая на вопрос об инциденте, представитель северного командования вооруженных сил США сказал, что военнослужащие, проходящие действительную службу, “могут временно задержать человека при определенных обстоятельствах”.

“Любое временное задержание прекращается немедленно, когда данное лицо может быть безопасно передано под стражу соответствующим гражданским сотрудникам правоохранительных органов”, - сказал представитель пресс-службы.

Около 200 морских пехотинцев США прибыли в Лос-Анджелес в пятницу утром. Это произошло после экстраординарного решения Дональда Трампа разместить войска национальной гвардии в Лос-Анджелесе в прошлые выходные, несмотря на возражения губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома. По словам генерал-майора армии США Скотта Шермана, командующего оперативной группой морских пехотинцев и национальных гвардейцев, морские пехотинцы должны были взять на себя охрану федерального здания.

Всю ночь до утра пятницы на улицах было в основном спокойно, что ознаменовало седьмой день протестов в различных районах и третий день ночного комендантского часа в небольшой части огромного центра города.

Задержанный гражданский, который общался с журналистами после освобождения, представился как 27-летний Маркос Леао, ветеран армии, который направлялся в Департамент по делам ветеранов, когда пересек огороженную зону, и его попросили остановиться. Леао, который получил гражданство США благодаря военной службе, сказал, что с ним обращались “очень справедливо”. “Они просто выполняют свою работу”, - сказал Леао, который имеет ангольское и португальское происхождение.

На прошлой неделе в таких городах, как Нью-Йорк, Чикаго, Сиэтл и Остин, в течение нескольких дней также проходили единичные демонстрации против проведения Трампом программы массовой депортации, нацеленной на общины без документов во внутренних районах США, пишет The Guardian.

И еще миллионы людей, как ожидается, выйдут в субботу протестовать примерно в 2000 местах по всей стране на демонстрацию под названием “Без королей” против того, что критики считают действиями Трампа на грани авторитаризма.

Массовые протесты приурочены к скандальному военному параду президента США в Вашингтоне, округ Колумбия, посвященному празднованию 250-й годовщины образования армии США и, по совпадению, его 79-летию со дня рождения, отмечает The Guardian.

Протесты в Лос-Анджелесе и последующее развертывание Трампом национальной гвардии Калифорнии, несмотря на яростные возражения Ньюсома, - это шаг, которого не было в США по меньшей мере полвека, вызвавший судебную тяжбу между президентом и Ньюсомом.

Поздно вечером в четверг федеральный судья постановил, что размещение федеральных войск президентом для оказания помощи гражданским правоохранительным органам США в Лос-Анджелесе должно быть заблокировано. Администрация быстро подала апелляцию, и вышестоящий суд приостановил действие судебного запрета до вторника, когда он рассмотрит дело.

В решении судьи Чарльза Брейера по делу "Ньюсом против Трампа" говорится, что Трамп незаконно обошел процедуры, предписанные Конгрессом.

Ньюсом в интервью подкасту New York Times в четверг назвал Трампа “хладнокровным лжецом” за то, что он утверждал, что обсуждал с губернатором по телефону развертывание федеральных сил.

Демократы и правозащитные группы рассматривают действия Трампа как злоупотребление властью, направленное на подавление свободы слова и поддержку агрессивной антииммиграционной политики.

Использование Трампом войск последовало за более ранними, невыполненными угрозами во время протестов Black Lives Matter в 2020 году в его первой администрации, когда он рассматривал возможность развертывания федеральных войск, но в конечном итоге отказался от этого, и с тех пор выражал сожаление по поводу того, что не принял более решительных мер, подчеркивает The Guardian.

Президент Трамп защищал свое решение направить войска в Лос-Анджелес, утверждая, что город был бы “стерт с лица земли” и “сожжен дотла”, если бы он не инициировал развертывание.

В Вашингтоне субботний парад объявлен патриотическим праздником, в то время как критики утверждают, что он больше посвящен личному бренду и эго Трампа, чем содействию национальному единству. Организаторы протестов "Без королей" отказались от планирования демонстрации в столице страны, пытаясь отвлечь внимание от выставленных на всеобщее обозрение танков, бронетехники, войск и самолетов.

“Этот флаг не принадлежит президенту Трампу. Он принадлежит нам”, - говорится в заявлении протестного движения "Нет королям".

Кульминацией парада в субботу вечером станет шествие с участием 6600 солдат, десятков танков и прямая трансляция выступления астронавта из космоса. По словам источников NBC News, мероприятие, вдохновленное парадом в честь Дня взятия Бастилии, который Трамп наблюдал во Франции в 2017 году, как ожидается, обойдется в сумму до 45 миллионов долларов.

Тем временем некоторые военнослужащие национальной гвардии, дислоцированные в Лос-Анджелесе, и некоторые члены их семей выразили недовольство своей миссией, чувствуя, что она втягивает их в политически окрашенную борьбу за власть внутри страны.

“Сейчас повсеместно бытует мнение, что применение военной силы против наших собственных общин - это не тот вид национальной безопасности, на который мы подписывались”, - сказала Сара Стрейдер из инициативы "Безопасные семьи", которая защищает семьи военнослужащих. “Семьи боятся не только за безопасность своих близких, хотя это вызывает серьезную озабоченность, но и за то, что их служба используется для оправдания”.

Крис Парди из The Chamberlain Network поддержал эти опасения: “Моральный дух невысок, - это цитата, которую я постоянно слышу”, - сказал он, сославшись на нескольких членов национальной гвардии, которые связались с его организацией.

На фоне продолжающихся правовых и политических разногласий аресты продолжаются, хотя спорадические случаи ранних грабежей прекратились. Хосе Мануэль Мохика, 30-летний отец четверых детей, был обвинен в нападении на федерального офицера во время акции протеста в Парамаунте, населенном пункте на юге округа Лос-Анджелес.

А в четверг разбушевавшийся Алекс Падилья, сенатор-демократ США от Калифорнии и ярый критик иммиграционной политики администрации Трампа, был насильно выведен и закован в наручники, когда он попытался задать вопрос на пресс-конференции, организованной Кристи Ноэм, министром внутренней безопасности, в Лос-Анджелесе. На видеозаписи инцидента, которая с тех пор стала популярной в социальных сетях, видно, как разошедшегося сенатора Падилью удерживают и выводят из комнаты агенты Секретной службы и ФБР. Он предупредил, что если с ним поступят именно так, то это плохо скажется на обычных гражданских лицах, подвергшихся безосновательному аресту и содержанию под стражей иммиграционными и таможенными органами (Ice).

Большинство республиканских законодателей раскритиковали Падилью, хотя некоторые сенаторы-республиканцы осудили обращение с ним, в то время как демократы в подавляющем большинстве приветствовали его вызов администрации и были потрясены его отстранением.