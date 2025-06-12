Губернатор Калифорнии назвал Трампа диванным критиком

Губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом отреагировал на слова американского лидера Дональда Трампа насчёт его действий во время протестов.

«Американский диванный критик», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее Трамп раскритиковал Ньюсома. По его словам, губернатор штата Калифорния потерял контроль над ситуацией в Лос-Анджелесе.

Также американский лидер предположил, что протесты в Лос-Анджелесе кем-то финансируются. Он назвал участников беспорядков в городе «проплаченными».