Губернатор Калифорнии Ньюсом назвал Трампа диванным критиком

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Губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом отреагировал на слова американского лидера Дональда Трампа насчёт его действий во время протестов.

Губернатор Калифорнии назвал Трампа диванным критиком
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«Американский диванный критик», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее Трамп раскритиковал Ньюсома. По его словам, губернатор штата Калифорния потерял контроль над ситуацией в Лос-Анджелесе.

Также американский лидер предположил, что протесты в Лос-Анджелесе кем-то финансируются. Он назвал участников беспорядков в городе «проплаченными».