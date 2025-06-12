Губернатор Калифорнии назвал Трампа диванным критиком

Губернатор Калифорнии Ньюсом назвал Трампа диванным критиком
Губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом отреагировал на слова американского лидера Дональда Трампа насчёт его действий во время протестов.
«Американский диванный критик», — приводит его слова РИА Новости.
Ранее Трамп раскритиковал Ньюсома. По его словам, губернатор штата Калифорния потерял контроль над ситуацией в Лос-Анджелесе.
Также американский лидер предположил, что протесты в Лос-Анджелесе кем-то финансируются. Он назвал участников беспорядков в городе «проплаченными».