Госдеп США предупредил об опасности для Северной Африки и Ближнего Востока

Госдеп США объявил предупреждение об опасности для Северной Африки и Ближнего Востока.

«В связи с усилением региональной напряжённости Государственный департамент рекомендует гражданам США на Ближнем Востоке и в Северной Африке проявлять повышенную осторожность», — говорится в заявлении Госдепа в соцсети X.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что удар Израиля по Ирану не является неминуемым, но вполне может произойти.

Кроме того, сообщалось, что Соединённые Штаты готовятся эвакуировать неключевой персонал из посольства в Багдаде.