Лидеры G7 опубликуют отдельные заявления по саммиту из-за разногласий

Лидеры стран G7, вероятнее всего, опубликуют отдельные заявления по итогам саммита в Канаде из-за разногласий. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«Вместо этого лидеры G7, скорее всего, опубликуют отдельные совместные заявления лидеров по различным темам», — указали в материале.

По словам собеседников агентства, «такой подход является предпочтительным для канадских хозяев».

Премьер-министр Канады Марк Карни стремится ослабить напряжённость в отношениях с президентом США Дональдом Трампом и продвинуть переговоры о торговле и безопасности, отметили в статье.

Ранее Bloomberg сообщал, что дни G7 сочтены из-за утраты влияния в мире.

Издание Nikkei предупреждало, что саммит «Большой семёрки» может пройти без итогового заявления из-за разногласий с главой Белого дома.