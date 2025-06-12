Глава Пентагона отверг тезис, что безопасность Украины - это безопасность США

Глава Пентагона Пит Хегсет отверг заявление конгрессмена-демократа о том, что безопасность Украины - это якобы и безопасность самих США. Слова министра приводит агентство ТАСС.

В ходе слушаний в комитете по делам вооруженных сил палаты представителей конгрессмен-демократ от Калифорнии Джон Гараменди выступил с утверждением, что безопасность Украины якобы способствует безопасности самих Соединенных Штатов.

"Мы считаем, что мир отвечает всем интересам. Но я бы указал, что Украина - это не Соединенные Штаты, и Украина не входит в НАТО. И проводить такое сравнение неверно", - парировал Хегсет.

По его словам, интересам США отвечает достижение мирного урегулирования на Украине.

Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал своего предшественника Джо Байдена, который "наделал много ошибок" в вопросе Украины. По мнению главы Белого дома, конфликта можно было бы избежать, если бы у власти в Штатах находился компетентный лидер.