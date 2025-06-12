Трамп высказался о возможном ударе Израиля по Ирану

Угроза масштабного конфликта с участием Израиля и Ирана возникла на Ближнем Востоке. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, отвечая в Белом доме на вопросы журналистов.

"Послушайте, есть угроза масштабного конфликта", - сказал он, комментируя публикации в американской печати о возможности применения Израилем военной силы против Ирана.