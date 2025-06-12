Трамп потребовал изгнать преступников из США

Президент США Дональд Трамп потребовал принять меры для защиты аграриев. Он добавил, что преступники не должны претендовать на места на фермах, их следует изгнать. Об этом пишет The Guardian.

По его словам, многие фермеры, работники развлекательного и гостиничного бизнеса заявляли, что «агрессивная политика» Вашингтона в отношении мигрантов отбирает у них «очень хороших работников».

«Во многих случаях преступники, допущенные в нашу страну очень глупой политикой открытых границ [экс-президента Джо] Байдена, претендуют на эти рабочие места. Это нехорошо. Мы должны защитить наших фермеров, но изгнать преступников из США. Изменения грядут!», — подчеркнул Трамп.

По данным газеты, в среду, 11 июня, сотрудники иммиграционной службы провели проверки на фермах. Они отметили, что в Калифорнии 255,7 тыс. рабочих, занятых в сельском хозяйстве, не имеют документов.