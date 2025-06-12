В Иране заявили, что резолюция МАГАТЭ может вынудить страну выйти из ДНЯО

Антииранская резолюция МАГАТЭ, где Иран обвиняется в якобы нарушении положений Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), может побудить Тегеран к выходу из данного соглашения. Такое заявление сделал Вахид Ахмади, член комитета Меджлиса (парламент Ирана) по нацбезопасности.

"С учетом действий Совета управляющих (МАГАТЭ - прим. "РГ") Исламской Республике Иран необходимо пересмотреть свое сотрудничество с агентством и рассмотреть выход из ДНЯО", - отметил иранский парламентарий, которого цитирует информагентство при законодательном органе.

По мнению Ахмади, принятая в рамках МАГАТЭ резолюция, имеющая антииранскую направленность, представляет собой ошибку организации. Депутат напомнил, что Иран имеет неотъемлемое право на мирное развитие атомной энергетики и обогащение урана.

В свою очередь, президент Ирана Масуд Пезешкиан отметил, что страна не намерена создавать ядерное оружие, несмотря на направленную против интересов Ирана резолюцию МАГАТЭ. Тем временем глава иранского МИД Аббас Аракчи указал на то, что резолюция создает препятствия для нового раунда переговоров с США касательно иранской ядерной программы.