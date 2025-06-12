Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига раскритиковал США и другие страны, которые сегодня поздравили Россию с ее национальным днем. Об этом пишет Telegram-канал «Политика Страны».

«Мне, как министру воюющей страны, сегодня утром было особенно неприятно читать публичные поздравления некоторых стран в адрес российского агрессора, которые публично поздравляли Россию с национальным праздником... Не может быть никакого вознаграждения страны-агрессора», — сказал Сибига перед началом заседания министров ведущих стран Евросоюза.

Сегодня американский госсекретарь Марко Рубио поздравил россиян с Днем России. Он подчеркнул приверженность намерению выстраивать конструктивные отношения с РФ ради мира на Украине. Рубио выразил надежду, что урегулирование конфликта на Украине приведет к более взаимовыгодным отношениям США и России. По его словам, «США по-прежнему привержены поддержке российского народа в его стремлении к светлому будущему».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал поздравление Рубио позитивной новостью, которая показывает, что нынешняя администрация США стремится к диалогу. Он подчеркнул, что разногласия между Москвой и Вашингтоном «всегда были и будут», однако сейчас американские власти выступают за решение самых сложных проблем путем диалога, что полностью совпадает с российским подходом.