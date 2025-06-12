Польша выдаст США экс-главу криптобиржи Wex Васильева

Польская сторона дала согласие на экстрадицию экс-главы крупной российской криптобиржи Wex Дмитрия Васильева, задержанного в Варшаве в 2024 году по запросу США по уголовному делу о мошенничестве и отмывании денег. Как уточнил в беседе с ТАСС его защитник Александр Суржин, экстрадиция россиянина будет проходить в рамках уголовного дела, фигурантом которого был Александр Винник.

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"Польский министр юстиции подписал разрешение на экстрадицию в США моего доверителя Дмитрия Васильева, который был задержан в Варшаве в прошлом году в рамках расследования американцами уголовного дела, фигурантом которого также являлся Александр Винник", - сказал собеседник.

По словам адвоката Васильева в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), его подзащитного могут экстрадировать в ближайшее время в США, где фигуранту дела Винника грозит до 25 лет лишения свободы по двум вменяемым составам.