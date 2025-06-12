Губернатор Флориды разрешил водителям давить протестующих

Губернатор Флориды Рон ДеСантис разрешил водителям давить участников погромов, которые окружают их транспортное средство. Об этом пишет Newsweek.

В США нарастает волна протестных акций, вызванных недовольством общественности мерами иммиграционной политики, реализуемой администрацией президента Дональда Трампа. Массовые выступления зафиксированы в Лос-Анджелесе, Вашингтоне, Сиэтле, Спокане и ряде других городов.

Протестующие вступают в столкновения с силовиками, грабят магазины, разбивают витрины бутиков, жгут машины и мусорные контейнеры, отметили журналисты.

«Если ты едешь и толпа блокирует машину, угрожая твоей безопасности — у тебя есть полное право дать по газам. Даже если при этом кто-то пострадает — это будет на их совести», — посоветовал Рон Десантис.

По мнению экспертов, массовые беспорядки только формально связаны с протестами против депортации нелегальных мигрантов. Истинная цель акций — дестабилизация обстановки в стране и давление на президента США Дональда Трампа.

Ранее британская Daily Mail сообщила, что калифорнийская полиция жалуется на действия властей. Силовики отмечают, что «прогрессивные политики» связали руки правоохранителям и не дают им бороться с преступностью.