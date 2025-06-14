Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию Bild обвинил Россию в намеренном затягивании украинского конфликта.

Он отметил, что Россия таким образом якобы пытается «продержаться еще какое-то время».

Зеленский заявил, что при продолжении поддержки Западом Украины и введения новых санкций в отношении РФ, президент России Владимир Путин якобы не выдержит долгого периода боевых действий.

«Путин стремится выиграть время до введения более жестких санкций, потому что способен продержаться еще какое-то время», — сказал Зеленский.

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До этого официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Зеленский пытается затруднить наметившийся мирный процесс. По ее словам, украинский лидер «умоляет» западных союзников нарастить помощь Киеву.