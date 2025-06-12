Трамп обвинил губернатора Калифорнии в потере контроля над ситуацией

Президент США Дональд Трамп заявил, что губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом потерял контроль над ситуацией в Лос-Анджелесе на фоне протестов в городе.

Об этом он написал в соцсети Truth Social.

«Лос-Анджелес в целости и сохранности две последние ночи. Наша великая Национальная гвардия с небольшой помощью морских пехотинцев обеспечила полиции Лос-Анджелеса возможность эффективно выполнять свою работу... Губернатор... полностью потерял контроль над ситуацией», — говорится в публикации.

При этом Трамп исказил фамилию губернатора и грубо упрекнул его за попытки «оправдать свои ошибки и некомпетентность».

Президент США также предположил, что без помощи военных Лос-Анджелес столкнулся бы с невиданным за многие годы ростом преступности.

Ранее Дональд Трамп выразил мнение, что протесты в Лос-Анджелесе кем-то финансируются.