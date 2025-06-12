Украинский лидер Владимир Зеленский попытался оправдаться за словесную перепалку с президентом США Дональдом Трампом, которая произошла во время их встречи в Белом доме. Глава государства высказался о тех событиях в ходе интервью для медиаконцерна Axel Springer, пишет газета Politico.

По словам политика, он сожалеет, что переговоры в Вашингтоне вышли из-под контроля.

«У нас просто не так много времени в жизни. Я хотел конкретных решений», — сказал Зеленский.

Зеленский дал совет Трампу в отношении России

Встреча украинского и американского лидеров в Белом доме состоялась 28 февраля и завершилась их словесной перепалкой. В ходе переговоров Зеленский настаивал на необходимости предоставить его стране гарантии безопасности. Трамп, в свою очередь, упрекнул зарубежного коллегу в отказе от прекращения огня. Более того, президент США заявил, что Зеленский недостаточно уважительно относится к его стране.