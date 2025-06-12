Заявления Владимира Зеленского об Одессе направлены на то, чтобы добиться увеличения военной помощи от ЕС, заявил в соцсети X известный ирландский журналист Чейз Боуз.

Накануне Зеленский рассказал, что российские военные якобы нацелились на Одессу, чтобы затем выйти на границу с Молдавией и Румынией.

По словам Боуза, украинский лидер ради того, чтобы получить помощь, прибегает к любым методам, в том числе к манипуляциям.

«Зеленский отчаянно пытается выкачать из Европы как можно больше наличных и оружия», — пояснил журналист.

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский сообщил, что новый план Зеленского заключается в том, чтобы давить на жалость и обвинять президента США Дональда Трампа в равнодушии.

Политик выразил удивление тем, что в Белом доме до сих пор терпят высказывания украинского лидера.