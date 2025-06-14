Шейнбаум назвала провокацией демонстрацию флага Мексики на протестах в США

Демонстрация мексиканского флага во время протестов против миграционной политики в США является провокацией, направленной на создание негативного образа Мексики. Об этом заявила президент латиноамериканской страны Клаудия Шейнбаум в ходе ежедневной пресс-конференции.

"Мы считаем, что эти изображения с флагом Мексики во время насильственных действий, особенно это изображение человека с мексиканским флагом на горящей полицейской машине, - это провокация. Все указывает на то, что это провокация, направленная на создание определенного образа Мексики", - заявила Шейнбаум.

Она указала, что "существует множество исследований, показывающих, что уровень противоправных действий среди недокументированных мигрантов минимален по сравнению с нарушениями, совершаемыми гражданами США".

"Этот образ, который хотят раскрутить, что мексиканцы в США являются насильниками, ложный, это постановка и провокация", - добавила Шейнбаум.

6 июня в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) начались массовые задержания нелегальных мигрантов, к вечеру 7 июня под стражей по обвинению в нарушении миграционного законодательства оказались по меньшей мере 44 человека. В ответ на действия правоохранительных органов в городе начались демонстрации, переросшие в беспорядки. Президент США Дональд Трамп, минуя губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, распорядился направить в Лос-Анджелес для подавления беспорядков военнослужащих Национальной гвардии. После этого Ньюсом подал в суд на Трампа и главу Пентагона Пита Хегсета.